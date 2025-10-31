Argentina vota en contra del fin de embargo a Cuba

Argentina votó el miércoles por primera vez en su historia en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU que condena el bloqueo económico a Cuba, una iniciativa que se presenta anualmente y que fue aprobada con el respaldo de 165 países.

Solo siete naciones, entre ellas Argentina bajo el gobierno del presidente ultraliberal, Javier Milei, se opusieron a la moción, rompiendo así con una larga tradición del país de apoyar estas votaciones, informó el portal del diario Página 12.

Estados Unidos lideró el rechazo, junto con Israel, gobernado por Benjamín Netanyahu, y Hungría, bajo Viktor Orbán. También se unieron a la oposición Ucrania, Paraguay y Macedonia del Norte.

Además, 12 países optaron por la abstención, incluidos Polonia, Moldavia, Rumania, Ecuador, Estonia, Bosnia-Herzegovina, Albania, República Checa, Costa Rica, Marruecos y Lituania.