Ariadna Montiel comparece en Cámara de Diputados

Durante su comparecencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que desde el 2019 a la fecha la inversión social acumulada supera los 4.5 billones de pesos.

Afirmó que los programas sociales, la política salarial y la inversión en obras estratégicas permitieron que el ingreso de los hogares creciera 16 % en términos reales; ya que hace 20 años el ingreso de los hogares más pobres era de mil 483 pesos mensuales, y actualmente aumentó casi seis mil pesos.

“De 2000 a 2018, el salario promedio mínimo real pasó de 75.6 pesos diarios a 88.15, tan solo 12.55, con un aumento real en 18 años del 16 %. Del 2019 al 2025 pasó, en términos reales, a un aumento de 102.35 en siete años de la Cuarta Transformación, el salario se ha incrementado 97.9 % en términos reales, 81 % más que en el período neoliberal”, dijo.

También dijo que el gobierno federal concluyó “el operativo de pago en los 119 municipios de los cinco estados” que fueron afectados por las lluvias e inundaciones: Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.