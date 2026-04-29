La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Ariadna Montiel deja la Secretaría del Bienestar “para avanzar en otras tareas del Movimiento al que pertenecemos todas” y Leticia Ramírez la reemplaza.

En un video grabado junto a integrantes de la dependencia, responsables territoriales y delegados encargados de la operación de los programas sociales, la mandataria federal informó sobre la decisión y reconoció el trabajo de Montiel al frente de la institución encargada de distribuir apoyos como la pensión para adultos mayores y los programas dirigidos a personas con discapacidad.

“El día de hoy, Ariadna me ha dicho que deja la Secretaría de Bienestar porque quiere avanzar en otras tareas del movimiento al que pertenecemos todas y todos”, expresó Sheinbaum.

Quién es la nueva secretaria del Bienestar

Durante el mismo anuncio, la titular del Ejecutivo federal dio a conocer que Leticia Ramírez Amaya asumirá la Secretaría de Bienestar en sustitución de Montiel.

La nueva responsable de la política social se desempeñó previamente como secretaria de Educación Pública durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y actualmente colaboraba con Sheinbaum en la Presidencia.

“Leti (Ramírez) va a ser ahora la secretaria de Bienestar, ocupa el lugar de Ariadna”, indicó la presidenta, al destacar la trayectoria de Ramírez Amaya, con quien —dijo— ha trabajado desde hace años en tareas territoriales.

Sheinbaum también aprovechó el mensaje para reiterar que los programas sociales se mantienen garantizados como derechos constitucionales, por lo que, aseguró, no pueden ser retirados.

En el video, Montiel agradeció la confianza de la presidenta, mientras que Ramírez Amaya expresó su compromiso con la continuidad de los programas sociales.

Sheinbaum concluyó el mensaje deseándole éxito a la ahora exsecretaria en sus nuevas tareas y reiteró que el equipo de Bienestar continuará trabajando “por el pueblo de México”.