Ariadna Montiel lanza ofensiva contra PRIAN

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al PRI y al PAN de entregarse a los intereses extranjeros, luego de que el albiazul exigió respuestas por los señalamientos que presuntamente involucran a Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado.

A través de redes sociales, Montiel Reyes expresó que “en la absoluta desesperación del PRIAN, porque sabe que no cuenta con el respaldo del pueblo y que volverá a perder en las urnas, porque durante décadas lo abandonaron. Ha decidido hacer lo que históricamente ha hecho el conservadurismo: buscar afuera la fuerza que no tiene en México y entregarse a los intereses extranjeros”.

Cinismo de la derecha

“El proyecto que les quitó privilegios está firme y siempre caminando al lado del pueblo. En nuestro país deciden las y los mexicanos, y a ustedes los mandaron al basurero de la historia”, dijo.

En ese sentido, acusó que “son cínicos hablando de huachicol y, cuando los señalamientos alcanzaron al panista Ernesto Ruffo, corrieron a pedir impunidad, a pesar de que existen más pruebas que lo señalan como parte de una gran red de huachicol fiscal”.

“Lo de ustedes es la hipocresía, la traición a la patria, la corrupción y la doble moral. Al paso que van, deberían actualizar su lema: Traición, corrupción y huachicol”, manifestó.