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NacionalNación

Ariadna Montiel lanza ofensiva contra PRIAN

Agosto 17 del 2026
Montiel Reyes sostiene que los “prianistas” buscan otros intereses fuera del país. El Universal
Montiel Reyes sostiene que los “prianistas” buscan otros intereses fuera del país. El Universal

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, acusó al PRI y al PAN de entregarse a los intereses extranjeros, luego de que el albiazul exigió respuestas por los señalamientos que presuntamente involucran a Andrés Manuel López Beltrán con el crimen organizado.

A través de redes sociales, Montiel Reyes expresó que “en la absoluta desesperación del PRIAN, porque sabe que no cuenta con el respaldo del pueblo y que volverá a perder en las urnas, porque durante décadas lo abandonaron. Ha decidido hacer lo que históricamente ha hecho el conservadurismo: buscar afuera la fuerza que no tiene en México y entregarse a los intereses extranjeros”.

Cinismo de la derecha

“El proyecto que les quitó privilegios está firme y siempre caminando al lado del pueblo. En nuestro país deciden las y los mexicanos, y a ustedes los mandaron al basurero de la historia”, dijo.

En ese sentido, acusó que “son cínicos hablando de huachicol y, cuando los señalamientos alcanzaron al panista Ernesto Ruffo, corrieron a pedir impunidad, a pesar de que existen más pruebas que lo señalan como parte de una gran red de huachicol fiscal”.

“Lo de ustedes es la hipocresía, la traición a la patria, la corrupción y la doble moral. Al paso que van, deberían actualizar su lema: Traición, corrupción y huachicol”, manifestó.

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