Ariadna Montiel Reyes se deslinda de Rocha e Inzunza

La líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, afirmó que “no vamos a ser cómplices ni a proteger a nadie”, al hablar de los casos del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y del senador Enrique Inzunza Cázarez, por lo que mantienen expectantes de lo que resuelva la autoridad judicial federal.

En una visita a Sinaloa para celebrar reuniones con la estructura de su partido en compañía de la recién electa comisionada estatal, Imelda Castro Castro, dijo que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia espera que se resuelva la situación de ambos, para definir lo de su militancia.

Subrayó que los partidos no son jueces para resolver la inocencia o culpabilidad de algunos de sus miembros, por lo que esperan que la Fiscalía General de la República (FGR) concluya sus investigaciones abiertas en relación de Rocha Moya e Inzunza Cazárez.

Montiel Reyes respondió que en el caso de los escoltas que fueron asignados por la Guardia Nacional (GN) a la senadora con licencia Imelda Castro, fue a través de una valoración que los partidos que van en alianza lo platicaron con ella.

Aludió que se conoce la situación que se vive en Sinaloa en el tema de la inseguridad, por lo que la presidenta Sheinbaum ha dado prioridad al restablecimiento de la tranquilidad en coordinación con las autoridades estatales.