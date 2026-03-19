Ariadna Montiel sostiene encuentro con servidores de la nación en Nuevo León

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo un encuentro con servidores de la nación en Monterrey, Nuevo León, con el objetivo de reconocer su compromiso, dedicación y cercanía con el pueblo de México.

A través de redes sociales, Montiel Reyes afirmó que “cuando se trata de servir al pueblo, no hay barreras para las y los servidores de la nación”.

Además, agradeció su vocación y entrega para recorrer comunidades, escuchar a la gente y hacer posible que el bienestar llegue a cada rincón en México.

Asimismo, indicó que durante la reunión también conversaron sobre las siguientes tareas de los programas de bienestar.

Desde el pasado 12 de marzo, la funcionaria ha sostenido encuentros con servidores de la nación en estados como Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Tlaxcala y Coahuila.