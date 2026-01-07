Arma Godoy su equipo en la FGR

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, realizó los nombramientos de otros integrantes que faltaban en la dependencia, dos de los más relevantes son Raúl Armando Jiménez Vázquez, quien asumirá la titularidad de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc).

Además, David Boone de la Garza queda al frente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), también Mariana Díaz Figueroa que encabezará la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH).

En un comunicado la dependencia explicó que estos movimientos están fundamentados en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la FGR.

Jiménez Vázquez fungirá como el número dos en la FGR, quien estuvo como encargado de despacho de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, antes de llegar a la Fiscalía.

Es doctor en Derecho por la UNAM y ha desempeñado diversos cargos en la administración pública federal, como consejero Adjunto de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Presidencia de la República y diversos puestos en Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Asimismo, la FGR reportó que Maribel Bojorges Beltrán quedó al frente de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (Fevimtra).