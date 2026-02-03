Arman mitin por dictamen de jornada laboral

Contingentes a favor de la jornada laboral de 40 horas realizaron un mitin a las afueras del Senado de la República, donde calificaron como una “simulación” el dictamen de la iniciativa presidencial recientemente presentado en la Cámara Alta y exigieron el retiro de este debido a que no garantiza a los trabajadores dos días de descanso.

Eduardo Alanís, vocero del Frente Nacional Por las 40 Horas, sostuvo que aunque el proyecto viene con el respaldo del Estado, “la iniciativa solamente trae lo mismo que hace más de 100 años que se estableció en 1917, es decir, que por cada seis días de trabajo se tiene uno de descanso. A partir de ese solo motivo no hay novedad y la iniciativa es inservible”.

En ese sentido, Alanís afirmó que “si bien nunca antes una iniciativa para reducir la jornada laboral había llegado tan lejos, Morena está haciendo la increíble historia de decir que reduce a 40 horas cuando no está reduciendo absolutamente nada, es un gatopardismo de cambiar una ley para que todo quede absolutamente igual”.

Además, consideró que si la reducción de la jornada laboral a 40 horas será gradual hasta 2030, entonces se debe reducir hasta 35 horas para que sea innovador, “porque los cuidados no son graduales, la vida no es gradual, la salud no es gradual y debe ser inmediato”.

Presentan cuatro iniciativas

Por ello, recordó que el Frente Nacional Por las 40 Horas ha presentado cuatro iniciativas de reforma ante el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) que demandan la implementación de 35 horas laborales de manera inmediata.

Sin embargo, reprochó que los legisladores no tienen voluntad política para discutir ni aprobar la iniciativa, “pues están todos al unísono con la voluntad de los empresarios”.