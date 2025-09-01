Arranca campaña de vacunación contra sarampión

En Sinaloa se tienen registrados 13 casos de sarampión que han sido importados de los estados de Chihuahua y Sonora, por lo que ante arribos de jornaleros agrícolas a la zona del municipio de Guasave, se inició una campaña de vacunación contra esta enfermedad a fin de inmunizar a la población.

Cuitláhuac González Galindo, secretario de Salud del Estado, explicó que la entidad tiene un porcentaje de vacunación de un 90 %, pero esto no quiere decir que se va a bajar la guardia, por el contrario, se tiene que alcanzar el 100 %.

Externó que dado que es tradicional que los jornaleros agrícolas que llegan al estado en esta época de verano proceden de Chihuahua, se va a vigilar que ellos cuenten con la vacuna contra el sarampión y en caso de que no la tengan, se les va a aplicar.

Incidencia

Sobre los 13 casos que se tienen registrados en el estado de este contagio, la mayor incidencia se tiene en la comunidad de Juan José Ríos, la zona donde se alojan y trabajan en los campos agrícolas los jornaleros, por lo que se puso en práctica un programa de cobertura.

El secretario apuntó que se despliegan brigadas de vacunación para acudir a las colonias a vacunar a la población en general, a fin de evitar que se tenga un brote de este padecimiento que afecta a la salud.

Jesús Gamez Valenzuela, médico pediatra del Centro de Investigación y Docencia de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Sinaloa, recomendó a la población que en caso de presentar un cuadro de fiebre alta, con tos, secreción nasal o rinorrea, ojos llorosos y sensibilidad a la luz, se debe acudir al médico.