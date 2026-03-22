Arranca carrera por el 2027; Morena no va solo

Una de las cosas que Morena ha estado haciendo cada que hay proceso electoral es plantear la idea de establecer Coordinadores Territoriales en los estados en los que luego son nombrados candidatos de esos estados a la gubernatura.

Es una forma ya establecida en la que Morena le da la vuelta a la ley electoral y hace proselitismo muchos meses antes de que empiece el proceso y tomando ventaja de los otros partidos.

A la hora de hacer la supuesta encuesta para elegir candidatos, “sorpresa”, sale el personaje que ha encabezado la coordinación territorial.

Pues bien, parece que eso se acabó y no porque lo deje de hacer Morena, sino porque ahora lo está haciendo también el PRI. Incluso el PVEM y MC hablaron ya de sus candidatos o fichas rumbo al 2027.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, anunció la designación de lo que denominó Defensores de México, que recorrerán el territorio y dio a conocer que el PRI se abrirá a la sociedad civil para abanderar a quienes deseen participar y alcancen niveles competitivos.

Dijo Alejandro Moreno que hay que “defender a México frente a un gobierno empeñado en debilitar al Estado, confrontar a la sociedad y poner en riesgo el futuro de la nación es nuestra obligación y responsabilidad histórica”.

Informó que Rosario Robles será la Coordinadora de la Red Ciudadana para la Defensa de México. Esa red está conformada por 6 mil 432 defensores para mil 802 alcaldías.

Por mil 547 defensores para 300 distritos y 50 defensores para 17 estados. Y una de las partes centrales consiste en designar, algo que ya hizo, a defensores por estado que en su momento serán los candidatos del PRI a los 17 gobiernos donde se renuevan gubernaturas.

Hay que recordar que, en 15 meses, además de renovar la Cámara de Diputados, cientos de alcaldías y municipios, habrá elección para gobernador en 17 estados del país: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Este anuncio derivó en que el senador Manuel Velasco hablara de sus candidatos el mismo día que presentaba su proyecto Alejandro Moreno y Jorge Álvarez Máynez hablara de sus fortalezas en Nuevo León.

Sobre el Partido Verde, el senador Velasco habló sobre los nombres que desea que sean incluidos en las encuestas de Morena. Tiene propuestas para los estados de Nayarit, SLP, Nuevo León, Querétaro, Guerrero, Zacatecas, Colima, Baja California y Baja California Sur.

Y el mismo día, Jorge Álvarez Máynez, coordinador Nacional del MC habló de los ocho perfiles que tienen en Nuevo León para suceder al gobernador Samuel García: Mariana Rodríguez, Luis Donaldo Colosio, Martha Herrera, Héctor García, Alma Rosa Marroquín, Miguel Flores, Raúl Lozano y Félix Arratia.

El panorama se puede poner interesante. Falta mucho para la elección de mediados de 2027, pero ahora Morena ya no va sola. Y falta ver en detalle lo que el PAN está presentando hoy sábado rumbo al futuro.