Arranca con sanciones Tribunal de Disciplina

La Comisión de Investigación del Tribunal de Disciplina Judicial, presidida por el magistrado Bernardo Bátiz, suspendió el lunes a un juez de Distrito, con sede en Colima, debido a un “notorio desvío de la legalidad” al reducir penas acordadas en por lo menos cuatro asuntos relativos a procedimientos de delitos de portación y posesión de armas de fuego, así como estupefacientes.

En un comunicado, el Tribunal detalló que el juzgador no actuó como garante del cumplimiento de requisitos legales, sino que, por el contrario, asumió una conducta reiterada y sistemática que excedió sus facultades y contravino principios rectores del procedimiento penal.

Sus acciones, subrayó, fueron en contra de los dispuesto en las fracciones II y IX del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que la Comisión de Investigación determinó la suspensión,

De acuerdo con el boletín, el juez fue notificado de la suspensión provisional, con el objetivo de evitar el ocultamiento o destrucción de pruebas.

“De forma reiterada, el juzgador redujo las penas acordadas entre la Fiscalía y los imputados que optaron por el procedimiento abreviado. Proceder que fue corregido por Tribunales de Alzada que en sus resoluciones señalaron que este acto era contrario a derecho”, agregó.

Asimismo, aseguró que también concedió beneficios de la condena condicional, lo que generó violaciones al debido proceso, y no cumplió cabalmente con requisitos de procedencia para iniciar el procedimiento abreviado.