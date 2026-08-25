Arranca consulta a maestros sobre celulares en aulas

Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), informó que el lunes en los Consejos Técnicos arrancó la consulta a maestras y maestros de todo el país sobre el uso de celulares en las aulas.

“Sí, hoy (lunes) inicia el Consejo Técnico Intensivo, los 1.2 millones de maestros regresan a las escuelas después del periodo vacacional. Ellos van a tener este debate sobre las plataformas, las redes sociales, el acceso de los celulares a las escuelas.

“Les preparamos un material para que ellos tengan este debate, información, también un video y un cuestionario en línea que a partir de hoy ya está abierto y esperamos que todas y todos participen”, dijo.

En Palacio Nacional, Mario Delgado detalló que la opinión de los docentes sobre el uso de dispositivos se enviará al Consejo Nacional de Autoridades Educativas en México (Conaedu).

Mapas y Guías Geográficas

El secretario informó que el magisterio nacional también contestará un cuestionario diagnóstico sobre la valuación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

“La opinión de las y los maestros para nosotros es muy importante y esa propuesta que hagan las y los maestros la vamos a llevar a la Conaedu, que es el organismo donde se reúnen todas las autoridades educativas de las entidades federativas y ahí veremos qué medidas se toman para el siguiente ciclo escolar”.

Creación de plataforma Educación Superior

Además, el secretario de Educación Pública anunció la creación de la plataforma Educación Superior 2026, donde los jóvenes que no hayan sido aceptados en el examen de admisión a la UNAM podrán consultar el ingreso a otra institución de educación pública.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Delgado Carrillo explicó que en la plataforma “los jóvenes van a poder buscar por institución, por carrera, por área de interés. Van a poder ver, a partir de su domicilio, qué institución tienen cerca y los lugares disponibles”.

En ese sentido, detalló que se tienen 37 mil 503 lugares disponibles en las distintas instituciones de educación superior del país, con 18 mil 674 espacios presenciales y 18 mil 629 en línea o híbridos.