Arranca El Buen Fin 2026, la Profeco vigila

El sector público y privado dieron el banderazo de arranque de la decimosexta edición de El Buen Fin 2026, con el compromiso del Gobierno Federal de que habrá mecanismos para que los consumidores verifiquen que las ofertas sean reales y con una mayor incorporación de micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Del 13 al 17 de noviembre se llevará a cabo esta campaña de ofertas y descuentos, en la que se espera una participación de alrededor de 200 mil empresas de todos los tamaños.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que de ese total son alrededor de 28 mil Mipymes que ya se registraron, cifra que podrían crecer hasta los 30 mil en este fin de semana.

“La orientación que se le está dando (a esta edición) tiene dos objetivos estratégicos, aumentar el consumo de aquello que tiene contenido mexicano, que está hecho en México y… se hace especial énfasis en que participen las micro y pequeñas empresas”, porque a través de estas se crea empleo.

Desventajas

Las Mipymes “tienen muchas desventajas. Una desventaja es que no tienen financiamiento, no están digitalizadas, no participan en las plataformas digitales, se les pagan a 90, 60 o 40 días y no pueden sobrevivir. Entonces, ¿cómo le hacemos para que tengan condiciones no digo favorables, sino equivalentes? O sea, que el piso esté parejo”, por eso se les apoya a digitalizarse.

Agregó que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) “va a estar muy pendiente de que las ofertas sean ofertas, de que los descuentos sean descuentos, etcétera, que sea lo que se dice”.