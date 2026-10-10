Arranca en Aguascalientes el proceso electoral

La presidenta del Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes (IEEA), Clara Beatriz Jiménez González, dio el banderazo de arranque al Proceso Electoral para la renovación de la gubernatura, doce ayuntamientos y el Congreso local, con un llamado a los partidos políticos y sus candidaturas a competir con apego a la ley y propuestas verdaderas.

A la ciudadanía la conminó a informarse de la contienda electoral, verificar la vigencia de su credencial para votar, exigir debates y propuestas de altura y sobre todo a adueñarse de su derecho a elegir el futuro del estado.

Destacó la firmeza del IEEA en materia de paridad, la inclusión y la erradicación total de la violencia política contra las mujeres por razón de género, que son pilares no negociables para una democracia plena.

“En Aguascalientes no permitiremos espacio alguno para la discriminación ni para la violencia”, aseveró en la apertura oficial de la contienda en presencia de los dirigentes estatales de doce partidos políticos.