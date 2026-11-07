Arranca en Yucatán proceso electoral

Este viernes arrancó formalmente el proceso electoral local en Yucatán, en el cual las y los ciudadanos elegirán a las autoridades de los 106 municipios del estado y a los 35 integrantes del Congreso local.

Durante la sesión de inicio, el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC), Moisés Bates Aguilar, destacó que, frente al contexto nacional, la entidad debe consolidarse como un ejemplo de solidez democrática.

“Frente al ruido y las dudas del Plan Nacional, Yucatán debe erigirse nuevamente como un testimonio vivo de que la función electoral local es sólida, auditable y profundamente cercana a su gente”, señaló.

Bates Aguilar subrayó que la democracia en el estado cuenta con raíces profundas impulsadas por una ciudadanía participativa, exigente y pacífica, y enfatizó el rol fundamental de los organismos públicos locales.

El titular del IEPAC declaró al instituto formalmente preparado para asegurar que el proceso se desarrolle con total transparencia, garantizando que cada voto emitido en las urnas sea recibido, contado y respetado con absoluta pulcritud.