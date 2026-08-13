Arranca Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2026

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) inició el levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) Continua 2026.

De agosto a diciembre, recolectarán información en aproximadamente 12 mil viviendas distribuidas en ocho regiones del país, sobre el uso de servicios de salud, vacunación, enfermedades crónicas y hábitos de vida.

También se recopilarán datos sobre salud mental y funcionalidad en adultos mayores, concentración de plomo en sangre en niñas, niños y mujeres embarazadas, anticuerpos contra enfermedades prevenibles por vacunación.

Así como conocimiento y uso del etiquetado frontal de alimentos y un componente cardiovascular avanzado.

La encuesta tiene el propósito de describir cuantitativamente el estado de salud y nutrición de la población.