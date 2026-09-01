Arranca estrategia de salud mental para jóvenes

En el marco del inicio del ciclo escolar 2026-2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó el arranque de la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes: “El ABC de las emociones”, que tiene como objetivo apoyar a los jóvenes de tercer año de secundaria y de bachillerato para cuidar y atender su bienestar emocional, a través de tutorías de una hora a la semana y la distribución de 16 millones de guías para estudiantes, docentes, madres, padres y personas cuidadoras.

“Es un programa que anunciamos previamente que el día de hoy inicia. Se trata de que en las secundarias y en las escuelas de educación media superior, entre maestras, maestros, padres y madres de familia y estudiantes, trabajemos juntos, por si tenemos algún problema, poder salir juntos adelante”, puntualizó en la conferencia Las Mañaneras del Pueblo que se realizó en la Escuela Secundaria Técnica No. 10 “Artes Gráficas” de la Ciudad de México.

Explicó que trabajar colectivamente permitirá acompañar a los jóvenes en todos los cambios emocionales que presentan en la adolescencia.

Apoyo a juventud

“Entre todos vamos a apoyar a las y los adolescentes de nuestro país para que puedan seguir creciendo de manera sana y siempre tengan una amiga o un amigo en su maestra, en su maestro, en sus compañeros, en el Gobierno, para que puedan compartir y siempre salir adelante”, agregó.

La jefa del Ejecutivo aprovechó la conferencia matutina para felicitar y dar la bienvenida a los más de 28 millones de alumnas y alumnos de educación básica y media superior, que en todo el país inician clases en el ciclo escolar 2026-2027.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que esta estrategia forma parte de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), en donde la salud mental se cuida de forma colectiva entre estudiantes, directivos, madres y padres de familia.

Programa

Informó que “El ABC de las emociones”, contempla siete ejes: 1. Campaña de difusión, 2. Impresión de 16 millones de orientaciones y 250 mil carteles; 3. Actividades socioemocionales en las aulas (1 hora a la semana y de manera transversal); 4. Asambleas informativas con madres, padres y personas cuidadoras; 5. Pláticas interactivas en las escuelas; 6. Centros Comunitarios México Imparable; 7. Línea de la Vida.

Destacó que además de las tutorías de una hora a la semana para alumnos de tercero de secundaria y estudiantes de bachillerato; de octubre a diciembre se convocará a asambleas informativas en todo el país con madres, padres y personas cuidadoras, en las que se abordará la salud mental como una responsabilidad compartida.

Se establecerá el 23 de septiembre como el Día del ABC de las emociones donde servidoras y servidores públicos acudirán a las escuelas para fomentar la reflexión y diálogo con las y los estudiantes, además de que habrá Brigadas de Salud que difundirán y promocionarán la salud mental.

Mario Delgado informó que 565 mil 396 maestras y maestros participaron en la consulta sobre la regulación del uso de celulares en las aulas realizada durante el Consejo Técnico Intensivo, cuyas conclusiones fueron que el 81 por ciento de los docentes están a favor de que haya lineamientos.

Renueva acuerdo voluntario con gasolineras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes renovó en Palacio Nacional el acuerdo voluntario con empresarios gasolineros para contribuir a contener los precios de los combustibles y combatir los efectos de la inflación y la carestía en la economía de las familias mexicanas.

A través de sus redes sociales, la mandataria señaló que el acuerdo busca mantener la colaboración entre el Gobierno de México y el sector gasolinero para evitar incrementos injustificados en los precios de las gasolinas, el acuerdo indica que el precio de la gasolina Magna debe tener un costo de 23.99 pesos.

“En Palacio Nacional, renovamos el acuerdo voluntario con gasolineros para combatir la inflación y la carestía en apoyo a la economía y el bienestar de las familias mexicanas”, escribió.

El convenio forma parte de la estrategia del gobierno federal para procurar que el precio de los combustibles se mantenga estable y evitar que aumentos en las gasolinas tengan un impacto adicional en los precios de otros productos y servicios.

El acuerdo con los empresarios gasolineros se enmarca en las acciones emprendidas por la administración de Sheinbaum para contener la inflación mediante mecanismos de coordinación con distintos sectores económicos, sin recurrir a un control directo de precios.