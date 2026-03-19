Arranca Heroínas y Héroes Paisanos de Semana Santa

Sergio Salomón Céspedes, titular de Instituto Nacional de Migración (INM), encabezó el arranque del operativo Héroes y Heroínas Paisanos de Semana Santa 2026, que incluye a becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

En la ciudad de Oaxaca, junto al gobernador Salomón Jara, el titular del INM reconoció a la fuerza migrante en el exterior, así como la “política humanista” del Gobierno de México.

Integrantes

Para este operativo se contará con la participación de personas voluntarias de la sociedad civil, así como de jóvenes del programa, quienes brindarán orientación y asistencia a los connacionales.

Se tiene contemplada la participación de 367 jóvenes y 192 observadores para atender 250 módulos de atención ubicados en los principales cruces fronterizos, aeropuertos internacionales, centrales de autobuses y plazas públicas, con presencia en las 32 entidades federativas.

Además, se distribuirán 600 mil ejemplares de la Guía Heroínas y Héroes Paisanos, edición Semana Santa 2026, de los cuales 570 mil serán en español y 30 mil en inglés.

“México avanza hacia una política migratoria humanista, ordenada, segura y con profundo sentido social”, aseguró el comisionado de Migración.

El Programa Heroínas y Héroes Paisano, celebra 37 años del inicio de su operación.