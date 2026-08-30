Arranca jornada nacional del mes del testamento

Este viernes dio inicio la Jornada Nacional “Septiembre, mes del testamento”, para “proteger el patrimonio familiar, brindar certeza jurídica y tranquilidad a las siguientes generaciones”.

Junto al presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Ricardo Vargas Navarro, la titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, expresó que “la construcción de paz empieza desde la familia y que esta construcción de paz inicia cuando se firma un testamento, porque hace alto a conflictos familiares”.

Al reconocer el trabajo que realiza el Colegio en todo el país, Rodríguez aseguró que se trabajará de la mano para que el deseo de hombres y mujeres quede claramente plasmado en un documento jurídicamente válido para proteger lo que construyeron toda una vida y brindar certeza a quienes más quieren.

Señaló también que se trata de una política pública que desde hace más de dos décadas ha demostrado que cuando el Estado mexicano y el notariado mexicano trabajan de manera coordinada, es posible acercar la seguridad jurídica a millones de personas.