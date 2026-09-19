Arranca la carrera final de las legislativas de EE. UU.

La carrera final hacia las elecciones legislativas de medio término comenzó en Estados Unidos. A poco más de seis semanas del Election Day del 3 de noviembre, los primeros estadounidenses empezaron este viernes a votar en unos comicios que decidirán el control del Congreso y marcarán inevitablemente los dos últimos años de Donald Trump en la Casa Blanca.

Virginia abrió el voto anticipado presencial, mientras que los electores de Minnesota, Idaho y Dakota del Sur también pueden comenzar a emitir sufragios anticipados o en persona mediante las modalidades previstas en esos estados. El calendario se ampliará progresivamente al resto del país durante las próximas semanas.

En juego están los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado, además de gobernaciones y numerosas autoridades estatales y locales.

Los republicanos llegan a la recta final defendiendo el control de ambas cámaras, pero con un escenario nacional que se complicó en las últimas semanas. Para los demócratas, en cambio, las elecciones representan la primera gran oportunidad desde el regreso de Trump a la Casa Blanca para modificar el equilibrio de poder en Washington.

Las encuestas nacionales muestran por ahora una ventaja demócrata, aunque el llamado “voto genérico” no permite trasladar automáticamente esos porcentajes a la cantidad de bancas que conseguirá cada partido.

Un sondeo de Reuters/Ipsos, publicado esta semana, situó a los demócratas en 44 % frente al 37 % de los republicanos cuando se preguntó a los estadounidenses qué partido apoyarían para el Congreso.