Arranca Morena registros rumbo a gubernaturas

Morena dio inicio el martes al segundo día de registro para los aspirantes a las coordinaciones de los Comités Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación, de cara a las elecciones de 2027. La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño fue la primera en inscribirse durante esta jornada, quien afirmó que en Chihuahua Morena no solo le ganará a la oposición, sino que arrasará en votos.

Previo al inicio del segundo día de registros, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, emitieron un mensaje de bienvenida en el que solicitaron a los aspirantes mantener la unidad del movimiento.

Licencia a 11 “corcholatas”

Por lo anterior, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló 11 solicitudes de licencia de senadores y diputados federales de Morena y del PVEM que participarán en el proceso interno del partido guinda como aspirantes a candidatos a una de las 17 gubernaturas en junio del 2027.

Los legisladores oficialistas, mejor conocidos como “corcholatas” se inscribirán en el proceso interno de Morena como “coordinadores de defensa de la transformación” son cinco senadoras, así como cinco diputados de Morena y uno del PVEM.

Nora Ruvalcaba Gámez, senadora por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Beatriz Robles Gutiérrez, Verónica Díaz Robles, Julia Arcelia Olguín Serna, Gricelda Valencia de la Mora, José Narro Céspedes, Ernesto Núñez Aguilar, Daniel Campos Plancarte, Gilberto Herrera Ruiz, son algunos de los 11 legisladores que solicitaron licencia.

LISTA DE ASPIRANTES

AGUASCALIENTES

Nora Ruvalcaba Gámez

Salma Luévano Luna

Genny Janeth López

Ricardo Rodríguez Vargas

BAJA CALIFORNIA

Joel Anselmo Jiménez

Armando Ayala Robles

Alfredo Álvarez Cárdenas

Jorge Ramos Hernández

Ismael Burgueño Ruiz

Fernando Jorge Castro

Monserrat Caballero

Evangelina Moreno Guerra

Julieta Ramírez Padilla

Jesús Alejandro Ruiz Uribe

BAJA CALIFORNIA SUR

Christian Agúndez Gómez

Manuel Alejandro Cota

José Saúl González Núñez

Milena Paola Quiroga

CAMPECHE

Gerardo Sánchez

Carlos Enrique Ucán Yam

CHIHUAHUA

Andrea Chávez Treviño

Cruz Pérez Cuéllar

Luis Carlos Arrieta

COLIMA

Rosa María Bayardo

Gricelda Valencia

Joel Padilla Peña

GUERRERO

Rogelio Ortega Martínez

Iván Hernández Díaz

José Ojeda Jiménez

Karen Castrejón Trujillo

Genaro Vázquez Flores

Zeferino Gómez Valdovinos

Pablo Amílcar Sandoval

Esthela Damián Peralta

Marcial Rodríguez Saldaña

Aidé Ibarez Castro

Abelina López Rodríguez

Victoriano Wences Real

Beatriz Mojica Morga

Alberto López Rosas

Rubén Cayetano

María Guadalupe Eguiluz