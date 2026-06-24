Arranca Morena registros rumbo a gubernaturas

Morena dio inicio el martes al segundo día de registro para los aspirantes a las coordinaciones de los Comités Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación, de cara a las elecciones de 2027. La senadora con licencia Andrea Chávez Treviño fue la primera en inscribirse durante esta jornada, quien afirmó que en Chihuahua Morena no solo le ganará a la oposición, sino que arrasará en votos.
Previo al inicio del segundo día de registros, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández, emitieron un mensaje de bienvenida en el que solicitaron a los aspirantes mantener la unidad del movimiento.
Licencia a 11 “corcholatas”
Por lo anterior, el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avaló 11 solicitudes de licencia de senadores y diputados federales de Morena y del PVEM que participarán en el proceso interno del partido guinda como aspirantes a candidatos a una de las 17 gubernaturas en junio del 2027.
Los legisladores oficialistas, mejor conocidos como “corcholatas” se inscribirán en el proceso interno de Morena como “coordinadores de defensa de la transformación” son cinco senadoras, así como cinco diputados de Morena y uno del PVEM.
Nora Ruvalcaba Gámez, senadora por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera, Reyna Celeste Ascencio Ortega, Beatriz Robles Gutiérrez, Verónica Díaz Robles, Julia Arcelia Olguín Serna, Gricelda Valencia de la Mora, José Narro Céspedes, Ernesto Núñez Aguilar, Daniel Campos Plancarte, Gilberto Herrera Ruiz, son algunos de los 11 legisladores que solicitaron licencia.
LISTA DE ASPIRANTES
AGUASCALIENTES
Nora Ruvalcaba Gámez
Salma Luévano Luna
Genny Janeth López
Ricardo Rodríguez Vargas
BAJA CALIFORNIA
Joel Anselmo Jiménez
Armando Ayala Robles
Alfredo Álvarez Cárdenas
Jorge Ramos Hernández
Ismael Burgueño Ruiz
Fernando Jorge Castro
Monserrat Caballero
Evangelina Moreno Guerra
Julieta Ramírez Padilla
Jesús Alejandro Ruiz Uribe
BAJA CALIFORNIA SUR
Christian Agúndez Gómez
Manuel Alejandro Cota
José Saúl González Núñez
Milena Paola Quiroga
CAMPECHE
Gerardo Sánchez
Carlos Enrique Ucán Yam
CHIHUAHUA
Andrea Chávez Treviño
Cruz Pérez Cuéllar
Luis Carlos Arrieta
COLIMA
Rosa María Bayardo
Gricelda Valencia
Joel Padilla Peña
GUERRERO
Rogelio Ortega Martínez
Iván Hernández Díaz
José Ojeda Jiménez
Karen Castrejón Trujillo
Genaro Vázquez Flores
Zeferino Gómez Valdovinos
Pablo Amílcar Sandoval
Esthela Damián Peralta
Marcial Rodríguez Saldaña
Aidé Ibarez Castro
Abelina López Rodríguez
Victoriano Wences Real
Beatriz Mojica Morga
Alberto López Rosas
Rubén Cayetano
María Guadalupe Eguiluz