Arranca participación de México en Fitur

En el marco del inicio de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que México es la nación invitada, nuestro país llevó la promoción turística de las ciudades sedes para la Copa FIFA 2026, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara donde se espera una atracción de 5.5 millones de visitantes.

En esta edición de la Fitur, México inició su participación con el pabellón más grande de su historia, en el que se presentó ante representantes de 156 países “como una potencia turística consolidada, con una oferta diversa y competitiva que refleja su riqueza cultural, natural y gastronómica”.

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), encabezó el corte de listón del Pabellón de México con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.

“México se presenta ante la comunidad internacional como una potencia turística consolidada, con una oferta diversa y ampliamente reconocida”, expresó Rodríguez.

Quirino Ordaz comentó que este es el encuentro “más relevante del sector a nivel global”, en el cual México participa con una presencia inédita: “Significa hacer sentir a México en todos los rincones de España y entre los españoles, así como promover más turismo y más inversión para nuestro país”.

Participan las 32 entidades

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el pabellón mexicano, con la participación de las 32 entidades federativas, fortalece las iniciativas de diplomacia pública y la promoción internacional del país, incentivando el interés de nuevos mercados.

La Sectur agregó que México llega a esta edición con una oferta turística “integral y diversa” para competir en todos los segmentos: Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Pueblos Mágicos, playas de clase mundial, sitios arqueológicos, rutas gastronómicas, turismo de naturaleza, de reuniones, de bienestar, religioso y deportivo, entre otros.