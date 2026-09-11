Arranca Proceso Electoral 2026-2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio este 10 de septiembre el banderazo oficial de arranque al Proceso Electoral 2026-2027 en sus oficinas centrales, con la tradicional ceremonia de izamiento de bandera por parte de los consejeros electorales.

A las 09:00 horas de este jueves arrancó el Proceso Electoral Federal 2026-2027. “El INE está listo y México tiene en marcha la estructura para que su ciudadanía decida en libertad”, afirmó Guadalupe Taddei.

En la ceremonia estuvieron presentes, también, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; los magistrados del Tribunal Electoral Felipe de la Mata, Felipe Fuentes; y el magistrado presidente, Gilberto Bátiz.

Reclama oposición sobre campañas anticipadas

En la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, que dio inicio al Proceso Electoral Federal 2026-2027, consejerías y representantes de partidos políticos cuestionaron la autonomía y últimas decisiones del organismo, frente a las reformas legales y de lineamientos internos que se han dado en el último año.

En la primera sesión del Consejo General de este jueves, se dieron posicionamientos de arranque. En ellos, los consejeros electorales reclamaron la eliminación de la colegialidad en la designación de cargos dentro del instituto y la inacción ante el inicio de campañas adelantadas.

Por otra parte, hubo consejeros que defendieron los trabajos que el INE ha llevado a cabo en el periodo previo al proceso electoral, recriminando a los consejeros y representantes de partido que han sido críticos a estas nuevas medidas el “haberse sumado a una campaña de desprestigio” en contra del organismo.

Denuncian inacción

El primer consejero en posicionarse fue Arturo Castillo, quien reclamó a las representaciones del Poder Legislativo la reducción constante del presupuesto del INE, cuando se le siguen sumando funciones a las tareas que originalmente le fueron planteadas.

Además, dijo Castillo, el INE se enfrenta a “las elecciones más cuestionadas” de su historia, pues, en su opinión, el organismo renunció a su función de “vigilar y auditar” las elecciones.

El consejero recriminó a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que desde el año pasado se han nombrado 12 nuevos titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin el consenso del Consejo General, algunos incluso sin siquiera cumplir con los requisitos legales para su nombramiento; también mencionó el despido de al menos 836 personas.