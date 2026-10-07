Arranca proceso electoral 2027 en Nuevo León

El proceso para renovar la gubernatura de Nuevo León, los 51 ayuntamientos y las 42 diputaciones locales comenzó formalmente este martes, con el arranque del año electoral 2026-2027.

El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) inició los trabajos de organización y vigilancia de los comicios que se celebrarán el próximo 6 de junio de 2027.

Más de 4.8 millones de nuevoleoneses podrán participar en la elección, de acuerdo con la consejera presidenta del organismo, Beatriz Adriana Camacho Carrasco.

Durante la sesión solemne de apertura, Camacho Carrasco señaló que uno de los principales retos será garantizar certeza durante las diferentes etapas del proceso y proteger la voluntad expresada en las urnas.

La funcionaria electoral destacó también el papel que tendrán miles de ciudadanos que participarán como funcionarios de casilla y estarán encargados de recibir y contar los votos durante la jornada electoral.

Con el arranque del proceso quedó integrado formalmente el Consejo General del IEEPCNL, encabezado por Camacho Carrasco y seis consejerías electorales.

Durante la sesión, los integrantes del organismo señalaron entre los principales desafíos la participación ciudadana, la confianza en las elecciones y el respeto al voto.

Representantes de PAN, PRI, PVEM, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, VIDA NL, PAZ y SOMOS también participaron en la apertura del proceso y expusieron sus posicionamientos ante las elecciones de 2027.