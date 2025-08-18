Arrancan asambleas dominicales de Morena

En punto de las 11:00 horas de ayer domingo, Morena arrancó a nivel nacional sus asambleas dominicales, a través de las cuales se buscará conformar comités de defensa de la cuarta transformación en cada una de las 71 mil 541 secciones electorales en México.

En la alcaldía Coyoacán, la dirigente nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde, quien será una de las 7 mil 072 mentoras a nivel nacional, sostuvo que los comités permitirán que exista la organización vecinal en el país y que Morena se fortalezca, pues “hay mucha gente que desearía que nos fuera mal”.

“Hay muchas mentiras, hay mucha desinformación en los medios, hay mucha gente que desearía que nos fuera mal; entonces hay que estar organizados. Lo decía muy bien el presidente López Obrador, si el pueblo no se organiza, no se transforma”, declaró ante vecinos de la colonia Candelaria.

La lideresa puntualizó que en México hay más de 51 mil 500 secciones electorales, y sostuvo que, hasta ahora, ningún partido político ha logrado tener representación en cada una de ellas.

“En nuestro país hay 71 mil 500 secciones. Aquí donde estamos es una sola sección, y como está hay más de 71 mil. No ha habido un precedente de la posibilidad de tener la organización de un partido con ese despliegue, y tiene que ver con que hay mucha confianza en la gente, la gente sabe y tiene muy presente lo que significa Morena. La transformación se construye en cada barrio, en cada colonia, en cada comunidad”, concluyó.

La realización de estas asambleas fue aprobada el pasado 20 de julio en la octava sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Morena.