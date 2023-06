¡Arrancan gira de 70 días por el país!

Marcelo arranca en primer lugarLas casas encuestadoras fueron las más precisas en la elección del Estado de México. Marcelo Ebrard inició este lunes la contienda interna de Morena para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en el primer lugar de las preferencias, de acuerdo con las más recientes encuestas de México Elige, Rubrum y Massive Caller, dadas a conocer ayer.

A la pregunta entre la población en general de “¿Quién le gustaría que fuera el candidato presidencial por parte de un bloque a favor de la 4T en 2024?”, México Elige ubica a Marcelo a la cabeza con 31 %, seguido de Claudia Sheinbaum con 28.3 % y al menos 13 puntos de ventaja del resto de los aspirantes.

Según los datos de esa casa encuestadora, el excanciller ganó 3.4 puntos y la ex jefa de gobierno perdió 2.3 en el periodo del 14 de mayo al 17 de junio.

En los resultados dados a conocer en Publimetro, Rubrum posiciona a Ebrard a la vanguardia con 39.4 % de las intenciones de voto dentro y fuera de Morena, que representan cerca de nueve puntos de ventaja sobre Sheinbaum (30.5 %).

Con la pregunta a la ciudadanía de “¿Quién cree que debe ser el candidato a presidente de México de Morena?”, la empresa Massive Caller también sitúa a Ebrard (35.2 %) por encima de Sheinbaum (31.5 %), seguidos por Adán Augusto López (20.3 %), Manuel Velasco (6.1%), Gerardo Fernández Noroña (3.6 %) y Ricardo Monreal (3.3 %).Ebrard propone la Secretaría de la 4TEste lunes, Marcelo Ebrard planteó la creación de la Secretaría de la 4T, con el objetivo de consolidar las obras prioritarias existentes y futuras, proteger y expandir los programas sociales, así como garantizar la visión de austeridad republicana y buen gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a modo de seguir construyendo a partir de su legado.

Durante su mensaje en el Hotel Hilton Alameda de la Ciudad de México, donde dio el banderazo de salida a su recorrido como aspirante para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, señaló que el organismo tendría el rango de secretaría de Estado. Sin embargo, no implicaría una mayor burocracia para la siguiente administración, ya que sería de tamaño reducido, a partir de la reorganización de oficinas y plazas ya existentes.

La Secretaría de la 4T tendría la siguiente estructura:

Coordinación General de Austeridad Republicana y Buen Gobierno.

Coordinación de Planeación del Desarrollo, de la que dependerían la Unidad de Desarrollo Regional y Proyectos Prioritarios y la Unidad de Programas para el Bienestar.

Propondría un dirigente

Para dirigir esta nueva secretaría, sugirió: “He pensado que, en su caso —ya eso será más adelante—, invitaría yo a un joven muy destacado, brillante, que es Andrés Manuel López Beltrán”.

Entre las prioridades de la siguiente fase de la 4T están planear y ejecutar nuevas obras a lo largo y ancho del país, avanzar hacia un sistema de salud universal, garantizar la tranquilidad de las personas, duplicar la tasa de crecimiento de las últimas décadas en México y evitar el retorno de malos funcionarios y prácticas de derroche.

El excanciller señaló que su misión para el futuro próximo será continuar y afianzar la 4T, de modo que en México quede atrás la pobreza y la mayoría de la población sea parte de la clase media.

Sobre el proceso que comienza y concluye el próximo 27 de agosto, anticipó: “Esta es la segunda encuesta en la que voy a participar y esta la vamos a ganar por amplio margen”.Continuidad con sello propio: SheinbaumClaudia Sheinbaum, ex jefa de Gobierno, aseguró que habrá continuidad de la Cuarta Transformación, pero tendrá su propio sello, esto al iniciar sus asambleas informativas para conseguir ser candidata presidencial de Morena.

“Queremos un paso más por la transformación y eso es lo que se está definiendo en el país. Yo no digo ‘cambio’, por ahí puso Morena ‘continuidad con cambio’; yo digo: ‘continuidad con sello propio’, es tiempo de las mujeres”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Ante habitantes de la cuenca del Papaloapan, Claudia Sheinbaum recordó que renunció a su cargo como jefa de Gobierno para ser coordinadora nacional de la Cuarta Transformación, por lo que es la única mujer que participa, por lo que son “tiempos extraordinarios”.

Recorrido

“Yo decidí dejar el Gobierno de la Ciudad para recoger el país para seguir defendiendo las causas de nuestro movimiento, para seguir enarbolado los principios de Morena; imaginen todo lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Se había hecho antes? No”, indicó Sheinbaum.

“Esta es una lucha de todos, por la igualdad y justicia (...) las mujeres podemos ser astronautas, abogadas, ingenierías, presidentas municipales, diputadas, senadoras, gobernadoras y las mujeres también podemos ser presidentas de la República”, comentó.

Mientras tanto, los habitantes de la zona corearon en varias ocasiones: “Si a tu casa llega la encuesta, Claudia es la respuesta”.Buscará reconciliaciónLa principal propuesta del senador con licencia, Ricardo Monreal, para lograr la candidatura presidencial de Morena, será promover la reconciliación entre los mexicanos, para lograr la unidad, afirmó durante el inicio de su campaña en el Monumento a la Madre, en la Ciudad de México.

“La convivencia es indispensable para la reconciliación, porque sin reconciliación no hay nación. Es necesario que estemos unidos, cohesionados todos, en lo fundamental para recuperar nuestra paz y nuestra nación”, señaló durante su discurso.

A diferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha calificado a la clase media como “aspiracionista sin escrúpulos”, Monreal dijo que buscará dialogar con este sector de la población.

“Reconciliaremos a las clases medias, de la cual soy parte; buscaremos a los intelectuales y a los académicos para dialogar”.Noroña confunde Oaxaca con PueblaGerardo Fernández Noroña cometió tremendo error en su primer día de gira como aspirante a la candidatura presidencial de Morena.

Al recibirlo entre porras y consignas a favor del petista, e indicar que su siguiente destino es Guelatao de Juárez, Fernández Noroña se equivocó al mencionar el estado que visitaba: “hoy decidí aquí en Puebla”, a lo que los simpatizantes respondieron al unísono “¡Oaxaca de Juárez!”.

Entre la confusión, el aspirante preguntó qué había dicho, para finalmente bromear: “ya valió ma…, ya me voy”. Los hechos quedaron grabados en video y se viralizaron en las redes sociales.

Proceso disparejo

Ante los medios de comunicación, Noroña comentó que ha sido disparejo el proceso con los demás contrincantes de Morena. “Yo no me he quejado, han sido muy dispares legítimamente; vamos a ganar”, para finalmente afirmar que el pueblo está muy politizado y no tendrá espectaculares.

Fernández Noroña consideró ser una buena opción para continuar el trabajo que ha realizado el presidente de la República.En 2024 le ganaremos a Televisa: Adán AugustoAl iniciar la contienda interna en Morena rumbo a las elecciones de 2024, el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, arremetió contra los empresarios, los concesionarios de la televisión y en particular contra Televisa.

En el Centro Deportivo “L a Lija”, de Puerto Vallarta, donde encabezó su primera asamblea informativa ante cinco mil personas, López Hernández aseguró que ganará este proceso en Morena y advirtió que en las elecciones del próximo año derrotará a los “oligarcas y señores del dinero”.

“Para que se escuche bien y se escuche lejos: A nosotros no nos preocupan los intereses de la oligarquía, de los señores del dinero, que piensan que porque tienen canales de televisión controlan la mayoría.

“Desde aquí les digo: A mí no me importa que no me saquen en sus noticieros y que me borren. Nosotros aprendimos desde hace muchísimos años que si el pueblo se organiza no nos gana Televisa.

“Que se escuche bien, vamos a ganar este proceso, no vamos a caer en el juego de los que se sienten amos y señores; les vamos a ganar a esos que se erigían soldados del presidente, le vamos a ganar a la oligarquía, le vamos a ganar a los corruptos de siempre”, enfatizó, ante los gritos de “Presidente, presidente, presidente” que corearon sus simpatizantes.

Soy empresario y puedo financiar mis recorridos

El ex titular de la Segob ratificó su postura de rechazo al financiamiento de Morena por cinco millones de pesos para los recorridos que realizarán las “corcholatas” en las próximas 10 semanas. Reiteró su propuesta de que esos recursos se canalicen a obras sociales en las comunidades más necesitadas de Metlatónoc, Guerrero, y Huayacocotla, Veracruz.

“No los acepté porque yo aprendí junto al presidente de la República a construir este movimiento cuando éramos solo un puñado de mexicanos. Desde allá cuando iniciábamos en Tabasco, nunca necesitamos de recursos públicos para que creciera lo que hoy es Morena”.Velasco inicia campaña en Almoloya de JuárezManuel Velasco, senador con licencia por el Partido Verde Ecologista, inició su asamblea informativa en Almoloya de Juárez. En su discurso, compartió que desde el 2018 decidieron apoyar la agenda legislativa de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, “era momento de no regatear lo que la gente había decidido con convicción”, expresó.

Velasco recalcó que desde el Congreso de la Unión decidieron apoyar la agenda de transformación junto con Morena y el Partido del Trabajo, “lo que hoy ha llevado a rango constitucional la pensión para los adultos mayores, las becas Benito Juárez, con la finalidad de impulsar y apoyar a los jóvenes y el programa de apoyos a las personas con discapacidad. Son derechos que los jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad ya tienen”.

También propone una agenda verde en la cual la concientización es una vertiente importante de los recursos naturales y su conservación “debe ser una prioridad”.

Otra de sus propuestas es ir por una mayor seguridad con el mando único, “coordinado con nuestras Fuerzas Armadas, como es la Guardia Nacional y la Marina, con mejores salarios para que protejan a la ciudadanía y por una política de prevención más fuerte enfocada a fomentar al deporte, con más áreas de infraestructura que estén al alcance de la gente, cerca de sus colonias”.