Arrancan registros Morena, PT y PVEM

Las dirigencias de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT) presentaron su calendario de registro para quienes aspiren a encabezar las Coordinaciones Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación, el cual será en conjunto entre los tres partidos.

El registro comenzará el próximo lunes 22 de junio y concluirá el sábado 27. Todos los aspirantes, militen en cualquiera de los tres partidos, deberán inscribirse según el día que les corresponda. El registro es presencial en las instalaciones del World Trade Center de la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, adelantó que ninguna de las 17 posibles alianzas a la candidatura estatal están definidas, pues las dirigencias decidieron primero permitir el registro de aspirantes en conjunto y luego definir si apoyan o no al seleccionado en la encuesta.

Al menos 75 “tiradores” ya apuntan para buscar encabezar los trabajos de la cuarta transformación en las 17 entidades que estarán en juego y cuyos registros iniciarán el 22 de junio —tanto de manera presencial como digital—.

Entre las y los interesados figuran senadores, alcaldes, diputados federales y locales y hasta dirigentes estatales.

Félix Salgado y 8 legisladores más piden licencia en el Congreso

Por su parte, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente recibió nueve solicitudes de licencia de diputados y senadores que buscan alguna candidatura para las elecciones de 2027.

La vicepresidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, informó que las licencias son para el senador de Guerrero Félix Salgado Macedonio, de Morena; la senadora de Nayarit Jasmine María Bugarín, del Partido Verde; el senador de Nuevo León Waldo Fernández González, del Partido Verde; la diputada de Nayarit Graciela Domínguez Nava, de Morena; el diputado de Tlaxcala Raymundo Vázquez Conchas, de Morena; la senadora de Guerrero Beatriz Mojica Morga, de Morena; la senadora de Sonora Lorenia Valles San Pedro; de Morena; el senador de Michoacán Raúl Morón Orozco, de Morena; y la senadora de Sinaloa Imelda Castro, de Morena.

Así también en Nuevo León, al menos seis funcionarios han solicitado licencia o separado formalmente de sus cargos para participar en el proceso interno que se desarrollará del 22 al 26 de junio.

El primero en dar el paso fue Andrés Mijes Llovera, quien el 5 de mayo solicitó licencia como alcalde de Escobedo y dejó formalmente el cargo el 1.º de junio para buscar la nominación morenista.

Durante junio también se separó de manera indefinida Clara Luz Flores Carrales, quien encabezaba la Unidad de Asuntos Religiosos, Prevención y Reconstrucción del Tejido Social de la Secretaría de Gobernación.

Tatiana Clouthier Carrillo dejó la dirección del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior para integrarse a la contienda interna, mientras que el senador Waldo Fernández González solicitó licencia por tiempo indefinido el pasado 16 de junio.

Por su parte, la senadora Judith Díaz Delgado anunció que pedirá licencia antes de formalizar su registro como aspirante, en tanto que el diputado local Jesús Elizondo solicitó licencia temporal al Congreso local para participar en el proceso.

Alcalde busca candidatura a gubernatura de BCS

Por otra parte, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, solicitó licencia temporal por 21 días para separarse de su cargo y participar en el proceso interno de Morena, PT y PVEM de cara a la elección de 2027, en que se renovará la gubernatura de Baja California Sur.

En Acapulco, la presidenta municipal Abelina López Rodríguez (Morena), también solicitó licencia a su cargo por tiempo indefinido.

Busca registrarse como aspirante para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, en busca de la candidatura a la gubernatura del estado, que se elegirá en 2027.

Bonilla no competirá

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, dijo que no va a solicitar licencia por su próxima maternidad, por lo que seguirá trabajando hasta que nazca su segundo hijo y desde su domicilio seguirá pendiente de todas sus responsabilidades como ejecutiva estatal.