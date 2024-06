Arrasan Claudia y ERA

Me convertiré en la primera mujer presidenta

Claudia Sheinbaum, virtual ganadora de las elecciones presidenciales de México, dio un mensaje a la ciudadanía tras el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE), que le da la ventaja ante Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez.

En el Hotel Hilton, la exjefa de Gobierno capitalino destacó los más de 30 puntos de diferencia que dio a conocer el INE la noche de este domingo, respecto a Xóchitl Gálvez.

También dijo que posiblemente Morena ganó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.

Mencionó que es la primera mujer presidenta de México en toda su historia.

"Por primera vez en 200 años de la República, me convertiré en la primera mujer Presidenta de México", expresó.

Destacó el apoyo de los ciudadanos, en especial el de las mujeres.

"Y como lo he dicho desde el inicio, no he llegado, llegamos todas", señaló Sheinbaum Pardo.

Informó que la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez, la llamó para reconocer su triunfo, así como el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

"Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez Ruiz por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo y también a Jorge Álvarez Máynez por su participación en estas elecciones", dijo.

Agradeció las felicitaciones de presidentes internacionales y también agradeció a Andrés Manuel López Obrador por emitir un mensaje de felicitación.

Simpatizantes inician festejos en el Zócalo

Con su playera de "Claudia Presidenta 2024-2030" y cargando su maleta, pues debe de tomar un vuelo a Nueva York esta misma noche, Lía Monroy sabía que tenía que venir a México y no le importó gastar cientos de dólares en el viaje a su natal Puebla con un solo objetivo: votar por Claudia Sheinbaum y ayudar con su sufragio a que por primera vez llegara una mujer a la Presidencia de la República.

En la plancha del Zócalo, la migrante mexicana que lleva 36 años en la Gran Manzana afirma que para ella es una gran satisfacción que en caso de que gane Claudia Sheinbaum la presidencia sería una gran satisfacción como mujer y mexicana pues, reconoce, México siempre ha sido machista.

Presidentes y líderes felicitan a Sheinbaum

Presidentes, políticos y líderes mundiales felicitaron a Claudia Sheinbaum como virtual ganadora y próxima presidenta electa de México para el período 2024-2030.

A través de sus redes sociales, algunos líderes se congratularon por los resultados de la elección del país, que de acuerdo con datos preliminares no oficiales aún, la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia resultaría vencedora con 60.26 % de los votos escrutados.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, fue la primera en felicitar a Sheinbaum, al darla por ganadora. "Recibimos con gran satisfacción los resultados de las elecciones presidenciales en México, que representan una esperanza renovada para la región", posteó Márquez en su cuenta de X.

"Felicitamos y abrazamos a Claudia Sheinbaum, la primera mujer Presidenta de México", añadió el INE.

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, informó que emitió su voto por Ifigenia Martínez para la Presidencia de la República.

Lo anterior en un "homenaje" por sus años de lucha, además que es una mujer que admira, "es una mujer que a su edad sigue consecuente; cuando ella fue directora de la escuela de economía de la UNAM defendió a su escuela cuando entró el ejército en el 68, y después formó parte de nuestro movimiento".

"¡Qué viva la democracia!", dijo tras emitir su voto en la casilla 3 mil 960 ubicada en San Andrés Totoltepec, delegación Tlalpan.

Eduardo Ramírez, virtual gobernador

"Entregaré mi vida entera al servicio del pueblo de Chiapas", afirmó Eduardo Ramírez Aguilar, tras los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que lo colocaron como quien aventaja la contienda para gobernar Chiapas.

"Me siento muy contento, porque yo tuve un sueño hace muchos años y en ese sueño me vi en esta noche como el gobernador electo de Chiapas; nunca dudé de este momento y quiero contagiarlos a todos y a todas, quienes tienen siempre ese deseo de construir un mejor Chiapas, un mejor pueblo, una mejor sociedad: luchen por sus ideales, todo está en la tierra", manifestó.

Festejo

Ante las y los chiapanecos que acudieron a su llamado para festejar la victoria, Eduardo Ramírez extendió a la ciudadanía el deseo de construir un mejor estado, bajo un propósito social y no personal.

Acompañado de su familia, su esposa Sofía Espinoza y sus hijas Yazmín y Renata, Ramírez Aguilar dijo que este triunfo es gracias a la voluntad popular, a Dios y al trabajo conjunto por el bien de Chiapas, al tiempo que agradeció a sus colaboradores y a la ciudadanía por hacer de esta elección, una de las más participativas.

Hizo un llamado a la unidad e hizo un reconocimiento público a las candidatas Olga Luz Espinosa Morales y Karla Irasema Muñoz Balanzar, a quienes llamará a un encuentro para trabajar a favor de la entidad.

¿Quién es el próximo gobernador de Chiapas?

Eduardo Ramírez Aguilar nació en Comitán, Chiapas, tiene 46 años de edad. Fue presidente municipal de Comitán de 2008 a 2010, en 2012 fue electo diputado federal, en 2013 fue designado secretario general de Gobierno del estado de Chiapas. Para 2015, se desempeñó como diputado local y fue electo presidente de la Mesa Directiva y, posteriormente, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas.

En el 2018, llegó al Senado de la República, electo por el principio de mayoría relativa, donde presidió la Comisión de Puntos Constitucionales. De 2020 a 2021 fue electo presidente de la Mesa Directiva y, a partir de junio de 2023, designado coordinador del grupo parlamentario Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política.

Es abogado de profesión, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, y cuenta con un posgrado de Marketing Político en la Universidad Complutense de Madrid.

Docente

Es catedrático en la Facultad de Derecho de la UNAM. Su más reciente publicación es su libro "Plan Chiapas Transformador 2024. A 200 años de la Federación, Plan Chiapas Libre – Plan Chiapas Transformador". También colabora como articulista en medios nacionales como El Universal, Excélsior, Milenio, El Heraldo de México, entre otros.