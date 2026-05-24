Arremete activista contra el Gobierno de Jalisco

Ceci Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, acusó al Gobierno de Jalisco de minimizar la labor de las madres buscadoras luego de que el secretario de Gobierno estatal, Salvador Zamora, consideró prematuro decir que el hallazgo de al menos 17 hornos clandestinos en Lagos de Moreno, se trata de un crematorio clandestino.

La madre buscadora aseguró que los dichos del funcionario estatal son una forma de “querer ocultar la verdad” y de intentar “tapar el sol con un dedo”. El secretario de Gobierno estatal sostuvo que “es muy adelantado” decir que es un crematorio y pidió esperar a que termine la investigación para saber de qué se trata en realidad.

“No pueden querer ocultar la verdad, no podemos tapar el sol con un dedo. Tienen que en verdad darse cuenta de la realidad que se está viviendo. Ellos quieren ocultar la verdad que nosotros estamos destapando. El querer manipular la información a su conveniencia para que piensen que todo está bien, que todo está mejor, que no está pasando nada, no es verdad”, expresó la líder buscadora en un video posteado en redes sociales.