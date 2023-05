Arremete AMLO contra jueces de la suprema corte

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó fuertemente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la negativa al Plan B, además de calificar de excesivo los sueldos que perciben 300 mil pesos mensuales, el doble que el presidente.

“Si no lo cancelaban, ¿cómo quedaban ellos?, que también ganan más que el presidente. Era defender sus intereses”, dijo López Obrador, quien insistió en la necesidad de la reforma al Poder Judicial.

En su conferencia, el ejecutivo Federal emplazó a destinar los 20 mil millones de pesos a becas para estudiantes.

“No es un asunto de justicia, tiene que ver con la moral, es un imperativo ético. ¡Cómo un impartidor de justicia va a estar ganando 500, 600 mil pesos mensuales en su conjunto! ¡Cómo en un país con tanta pobreza!”, dijo.

Todo este “maiceo”, afirmó López Obrador, para representar los intereses de los grupos económicos y políticos de élite, porque no hay ninguna resolución a favor del pueblo: “De lo que yo recuerdo es que querían obligarme a pagar 1.8 millones de pesos a un particular por el paraje San Juan; rechazaron la consulta popular sobre la privatización del petróleo con un argumento legaloide; de lo que me consta es que cuando se tenía que juzgar a los responsables del incendio de la Guardería ABC se protegió a los implicados; lo que me consta es que hay que estar a las vivas porque los viernes por la noche liberan a delincuentes; lo que me consta es que el mismo día que juzgaron en Estados Unidos a García Luna aquí le liberaron las cuentas a su esposa”, detalló .

“Una canallada” las declaraciones de senador

Por otra parte, también calificó como “una canallada” y que no son serias las declaraciones que hizo el senador republicano, John Neely Kennedy, quien afirmó que sin Estados Unidos “los mexicanos estarían comiendo comida para gato”.

En conferencia de prensa, y al manifestar que “yo no sé cómo llegan a ser senadores”, el mandatario federal afirmó que son mejores y más responsables los senadores mexicanos, “hasta los del bloque conservador”.