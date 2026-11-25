La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, afirmó el martes que la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, “está muy asustada”, y quiere Chihuahua desde el 2016.

Lo anterior lo afirmó después de que fuera cuestionada por las denuncias que Montiel Reyes interpuso en su contra por daño moral.

“Ella llegó a Chihuahua en el año 2012 a empezar a tratar de puchar la agenda de la muerte aquí en el estado de Chihuahua, y entonces ha estado cada año aquí, tiene muchas ganas de que Morena y la 4T gobiernen Chihuahua”, aseguró Campos Galván.

La mandataria aseguró que a la 4T se le ha olvidado que en el estado se está a favor de la vida, de la familia y la libertad, y que se responderá si proceden a las denuncias en su contra.

“Vamos a seguir cuidando el estado para que nuestras familias puedan vivir y estar en paz. Se responderán (las demandas) en algún momento si proceden, no tengo absolutamente ningún problema con ellas”, agregó.