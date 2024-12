Arremete senador contra cobro a turistas de cruceros

Senador arremete contra cobro de 42 dólares a turistas de cruceros. Cortesía

El senador del Partido Verde Ecologista de México, Jorge Carlos Ramírez Marín, afirmó que la iniciativa para cobrar 42 dólares a los turistas de cruceros, no debe aplicarse por igual ya que no es lo mismo la región de Yucatán como la de Los Cabos en Baja California, por ejemplo.

Declaró que los paseantes no llegan a Yucatán debido a que los empresarios prefieren llevarlos a centros vacacionales consolidados.

“Siempre pensaré que es mejor que paguen los que vienen de fuera, que los que estamos adentro, porque lo que necesitamos son recursos, para que no paren las obras prioritarias, para que no disminuyan los avances que queremos en educación”, mencionó el legislador.

“Pero el problema aquí, es que están cobrándolo igual y no, no es lo mismo Puerto Progreso que Cabo San Lucas, no es el mismo tipo de turismo, el del Pacífico al del Atlántico y no es lo mismo un puerto que está empezando como Progreso que necesita más apoyo más infraestructura que un destino consolidado como Cozumel”, dijo.

Asimismo, Ramírez Marín explicó que debido al recorte presupuestal a los municipios yucatecos, y por el cambio de administración, muchos de ellos, no tienen dinero para continuar con sus actividades durante el cierre del fin de año, como el pago de nómina, deudas y mantenimiento de la infraestructura.

Ante esta situación, el gobierno estatal debe contar pronto con el recurso necesario para brindarle el dinero a los ayuntamientos para sus operaciones y programas que ofrecieron en campaña electoral.