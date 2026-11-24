El presidente de Estados Unidos (EUA), Donald Trump, arremetió ayer lunes contra el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, por su intención de conmutar las penas de muerte de 548 condenados en ese estado, durante un acto celebrado bajo el lema “Proteger a las familias estadounidenses” en el que defendió la pena capital.

“Entre los condenados a muerte a los que concedió el indulto se encontraban más de 110 asesinos de niños, más de 100 violadores que asesinaron a sus víctimas y numerosos asesinos en serie”, afirmó Trump durante el acto.

Durante el evento, el presidente estadounidense dio la palabra a varios familiares de víctimas de asesinato y otros delitos, que expresaron su rechazo a la posibilidad de que las penas de muerte de los condenados por esos crímenes sean sustituidas por cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

El mandatario ya había arremetido contra Newsom el pasado 14 de noviembre en su red social Truth Social, donde calificó la iniciativa de “desastre para la justicia en Estados Unidos” y pidió que fuera revocada.

El gobernador es uno de los principales críticos de Trump y suena como posible aspirante a la candidatura demócrata para las elecciones presidenciales de 2028.

La decisión de Newsom llegó poco más de un mes después del intento fallido de ejecutar en Tennessee a Christa Pike, una mujer de 50 años que sobrevivió a dos dosis de inyección letal el pasado 30 de septiembre y fue trasladada a un hospital.

El gobernador estableció una moratoria a las ejecuciones en California en marzo de 2019, poco después de asumir el cargo. El estado no ejecuta a ningún condenado desde enero de 2006.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, celebró el anuncio de Newsom el pasado 12 de noviembre y afirmó que California “se aleja de una práctica incompatible con la prohibición de la tortura y con la protección de la dignidad humana”.