Arremeten contra censo obligatorio de telefonía

Antes de obligar a los usuarios de telefonía móvil a entregar sus datos personales, el gobierno debería resolver muchos otros problemas que hay alrededor de este tema y garantizar la salvaguarda de las bases de datos, advirtió la senadora Claudia Anaya Mota.

La legisladora del PRI señaló que para combatir a fondo la extorsión, lo primero que hay que hacer es abatir la impunidad y contar con un marco legal que vaya mucho más adelante que la delincuencia.

“La extorsión telefónica tiene un modus operandi mucho más sofisticado. El problema es que la delincuencia organizada va, digámoslo así, en un tren bala y la legislación va en el Tren Maya. O sea, va mucho más atrás. A ver, muy bien, hagan el registro, garanticemos que salvaguarden la identidad, pero pues ya te están llamando de la India”, indicó.

Al reconocer que bases de datos en poder de instituciones públicas y de empresas privadas son vendidas ilegalmente, la senadora zacatecana señaló que los operadores de telefonía móvil que recabarán los datos personales de las personas titulares de las líneas telefónicas tienen que cumplir la ley y resguardar la información y los datos personales.