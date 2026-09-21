Arrestado por homicidio en academia militarizada

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó la detención de una tercera persona presuntamente relacionada con el homicidio de un adolescente ocurrido durante un campamento de la Academia Militarizada „Ollin Cuauhtémoc”, en el municipio de Tlalnepantla, Morelos.

Se trata de Mariana „N“, contra quien elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional Oriente cumplimentaron una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del adolescente identificado con las iniciales E.L.T.T.

De acuerdo con la Fiscalía, la orden judicial fue ejecutada en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2025, cuando el adolescente acudió a un campamento organizado por la Academia Militarizada.

Según investigación, el adolescente habría perdido la vida a golpes en el campamento.