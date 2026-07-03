Arrestan a 10 mil migrantes en 5 días

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 10 mil personas durante un periodo de cinco días a finales de junio, lo que marcó un fuerte impulso por parte de la agencia encargada de implementar la agenda de deportaciones masivas del gobierno de Donald Trump.

Las cifras de arrestos, obtenidas de una persona familiarizada con la información que habló bajo condición de anonimato para comentar datos que no se han divulgado públicamente, llegan después de que la agencia cambió su enfoque: pasó de redadas en grandes ciudades a métodos más discretos para alcanzar los objetivos de deportación del presidente estadounidense.

Las cifras indican que, aunque el gobierno ya no está intensificando las acciones contra ciudades específicas, los arrestos continúan y están aumentando.

El número total de arrestos durante el periodo de cinco días que comenzó el viernes y terminó el martes, equivale a aproximadamente 2 mil arrestos por día. No estaba claro dónde se habían realizado los arrestos.

Información

El aumento fue informado en primera instancia por The New York Times.

“Desde el primer día, los agentes del DHS han cumplido la promesa del presidente Trump al pueblo estadounidense de arrestar y deportar a extranjeros ilegales criminales, incluidos asesinos, violadores, pedófilos, miembros de pandillas y terroristas”, según dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en un comunicado. “Nuestro mensaje es claro: si vienes a nuestro país ilegalmente, te encontraremos, te arrestaremos y te deportaremos”.