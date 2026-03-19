Arrestan a miembro del grupo criminal Los Lobos

Las autoridades colombianas arrestaron en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá al ecuatoriano Ángel Esteban Aguilar Morales, apodado “Lobo Menor”, presunto miembro de la organización criminal Los Lobos.

Aguilar Morales arribó al país en un vuelo procedente de México con identificación colombiana falsa, de manera que fue detenido por agentes de Migración, quienes acudieron a cooperación en seguridad internacional para establecer su identidad.

Las autoridades locales señalaron que el ciudadano ecuatoriano es un miembro de alto nivel dentro de Los Lobos, una organización que en Ecuador está relacionada con delitos de narcotráfico, homicidio, minería ilegal y crímenes transnacionales.

Se presume que Aguilar Morales es el presunto “autor intelectual” del magnicidio del excandidato presidencial de su país, Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito.