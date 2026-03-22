Arrestan a padres de bebé asesinado

La tarde de ayer sábado se cumplimentó la orden de aprehensión contra los padres de un bebé de un año y medio de edad asesinado en Ciudad Juárez.

El cuerpo de Eitan Daniel fue localizado el 10 de marzo en la zona conocida como Los kilómetros, después de que aparentemente su madre lo asesinara en el baño de la colonia Fronteriza.

A raíz de las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Vianey Esmeralda H. G. y Brayan Gabriel S.A., por el delito de homicidio agravado y calificado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos son probables responsables de la muerte de su menor hijo, de un año y medio de edad, cuyo cuerpo abandonado fue localizado entre la maleza ubicada a la altura de la colonia Kilómetro 27, cuya causa de muerte fue hematoma subdural consecutivo a traumatismo craneoencefálico.

Los detenidos quedaron a disposición del órgano jurisdiccional para que, en las próximas horas, se les formule imputación por el delito mencionado.

El cuerpo del menor fue entregado a la abuela paterna quien fue quien lo reclamó y ya se realizan los servicios funerarios.