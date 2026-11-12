Arrestan a traficante de personas en Tijuana

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención en Tijuana, Baja California, a José Alberto “N”, alias “Beto Leyva”, identificado como integrante del círculo cercano de los hermanos René y Alfonso Arzate García, “La Rana” y “El Aquiles”.

El secretario informó que el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República llevaron a cabo las acciones para lograr la detención.

“La Rana” y “El Aquiles” encabezan una facción del Cártel de Sinaloa con presencia en Sinaloa, Baja California y Durango.

De acuerdo con las investigaciones, “Beto Leyva” coordinaba el tráfico de personas desde Tijuana hacia San Diego y San Ysidro, California. También está relacionado con secuestros de migrantes, por quienes exigían pagos a sus familiares en Estados Unidos a cambio de su liberación.