Arriaga rechazó cargo

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó que el director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, se negó a dejar su cargo pese a que se le ofrecieron alternativas dentro y fuera del país.

En entrevista tras el evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tlaxcala, el titular de la SEP explicó que, al informar a Arriaga sobre la actualización de los libros de texto gratuitos, éste manifestó su desacuerdo y rechazó cualquier modificación al contenido.

“Se le planteó la posibilidad de que participara en otra área. Se le planteó, bueno, hace algunos meses, también, yo le había planteado la posibilidad de que representara a nuestro País en un país latinoamericano, cosa que también rechazó”, reveló Delgado Carrillo.

Se le notificó relevo

De acuerdo con el funcionario, Arriaga ya estaba enterado de que sería relevado del cargo e incluso, dijo, se había establecido un acuerdo para formalizar su salida.

“Llegamos a un acuerdo de que si no presentaba él su renuncia el 15 de febrero, él mismo me sugirió que procediéramos legalmente para hacer el cambio”, sostuvo.

Delgado rechazó que se haya tratado de un despido o desalojo forzoso, luego de que personal de resguardo acompañó al funcionario al momento de dejar su oficina.

“Nosotros fuimos muy respetuosos. No hay ningún cese, no hay ninguna suspensión, no hay ningún desalojo”, afirmó.

No obstante, admitió que el procedimiento fue mal instrumentado, pues consideró innecesaria la presencia de policías.