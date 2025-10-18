Arriban 21 migrantes cubanos a Celestún

El pasado jueves arribaron en dos balsas a este puerto yucateco, 21 cubanos lo que provocó tensión entre los habitantes de este lugar ubicado en el poniente de Yucatán, quienes finalmente los resguardaron en sus viviendas e impidieron que los atendiera el INM.

Vecinos de este puerto señalaron que el grupo de hombres habían llegado en dos balsas y, posteriormente, caminaron por la avenida principal, con evidente cansancio y signos de deshidratación.

Los migrantes descansaron en la acera frente a la escuela primaria “Bertha María González”, antes de continuar su trayecto.

La presencia del grupo provocó opiniones divididas entre los celestunenses, pues algunos pobladores solicitaron la intervención del Instituto Nacional de Migración (INM) para trasladarlos a Mérida y brindarles atención médica, alimentación y además revisar su situación legal en el país.

Sin embargo, otros pobladores expresaron su apoyo a los cubanos y los resguardaron en sus viviendas.