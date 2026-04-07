Artemis II abate récord de Apolo 13

Los astronautas de Artemis II batieron este lunes un récord como la misión tripulada más alejada de la Tierra, durante un sobrevuelo lunar que promete unas vistas magníficas de la cara oculta nunca observadas.

A bordo de la cápsula Orion, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen ya alcanzaron el primer récord, superaron la máxima distancia desde la Tierra que hasta ahora ostentaba la tripulación del Apolo 13. En abril de 1970, la tripulación llegó a 400 171 kilómetros del planeta durante su reentrada de emergencia.

Fue el inicio de la larga jornada que, a las 23:02 GMT del lunes, llevará a los tripulantes de Artemis II al sobrevuelo rasante de la Luna, previsto a 6.550 kilómetros de su superficie, y que a las 23:07 registra a la nave Orion el nuevo récord de 406.777 kilómetros desde la Tierra: la mayor distancia jamás alcanzada por una misión con astronautas a bordo.

Los astronautas también realizaron una nueva prueba de los trajes presurizados, hechos a medida y denominados OCSS (Orion Crew Survival System), capaces de garantizar la supervivencia hasta seis días. Son fundamentales tanto durante las fases dinámicas del vuelo —por ejemplo, en el lanzamiento y la reentrada— como en caso de despresurización de la cabina y tras el amerizaje.

Los puntos a observar

La jornada continuó con los preparativos para la observación de la superficie lunar, que les mantendrá ocupados durante unas siete horas.

Son 35 los puntos a estudiar y fotografiar, incluidos los sitios donde alunizaron las misiones Apolo 12 y Apolo 14.

También figura el Mare Orientale, un cráter de más de 900 kilómetros de diámetro situado en el límite entre el lado visible y el oculto de la Luna y que en el momento del paso de Orion estará completamente iluminado.

En el lado oculto, los astronautas deberán observar en particular el cráter Hertzsprung, de aproximadamente 600 kilómetros de diámetro.

Cuando Orion abandone el lado oculto de la Luna, los astronautas verán el surgimiento de la Tierra y se restablecerán las comunicaciones.

Poco después, a las 0:35 GMT de este martes, presenciarán un eclipse porque la Luna ocultará el Sol. A la 1:20 se completarán las observaciones de la superficie lunar y, a las 6:25, Orion saldrá de la esfera de influencia de la gravedad lunar: será el inicio del viaje de regreso hacia la Tierra.