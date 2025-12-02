Arturo Ávila denuncia al PAN ante el INE

El diputado de Morena, Arturo Ávila, presentó una queja contra el PAN y el influencer Edson Andrade Lemus por presuntos gastos no reportados y triangulación de recursos por simulación de propaganda a favor del partido.

El legislador presentó la queja ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, en la que además denunció intervención ilegal de particulares, uso indebido de recursos y aportaciones prohibidas.

Señaló que la presidenta del PAN en Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, reconoció que tenían un contrato con Edson Andrade por más de 2 millones de pesos, pero que se le pagaba a siete personas en ese contrato.

Recordó que el influencer fue uno de los promoventes de la marcha de la Generación Z y se presentó como un joven apartidista, pese a sus vínculos con Acción Nacional.

El diputado subrayó que existe un esquema de propaganda política encubierta, hay mensajes, narrativas y convocatorias con impacto político electoral, donde se oculta el vínculo contractual y financiero con el PAN.