El secretario particular de la candidata de Morena a la alcaldía de Irapuato, Irma Leticia González Sánchez, fue encañonado y despojado de documentos de su jefa la noche del jueves en un local de helados.

La candidata denunció el ataque durante el debate de aspirantes a la Presidencia Municipal y responsabilizó del hecho a los escoltas de la candidata Lorena Alfaro, de la coalición PAN-PRI-PRD.

“El día de hoy (viernes), antes de llegar al debate los guardaespaldas de la alcaldesa que quiere repetir, encañonaron a mi (secretario) particular, lo aventaron al piso, le quitaron toda la información que yo traía, por eso me llegó después porque me la volvieron a imprimir”.

Hizo responsable a Alfaro de todo lo que pueda suceder. “Eso no se hace, así no se gobierna, así no se juega limpio”, agregó.