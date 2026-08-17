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Ascienden a 289 los muertos por terremoto

Agosto 17 del 2026
La cifra de fallecidos continúa creciendo tras sismo. Cortesía
La cifra de fallecidos continúa creciendo tras sismo. Cortesía

La cifra de víctimas mortales por el terremoto que sacudió esta semana a Colombia se situó en 289 personas, informó ayer domingo la Unidad Nacional de Gestión para el Riesgo de Desastres (Ungrd).

El reporte señaló que los heridos son 4 mil 187, los desaparecidos suman 143, los rescatados 354 y los damnificados 185 mil 016.

Daños

En materia de infraestructura, la contabilidad del desastre señaló que son 127 mil 557 las viviendas averiadas, 26 mil 945 las destruidas y 66 los edificios colapsados.

Además de daños en 285 centros de salud, en 2 mil 838 centros educativos, en 3 mil 782 centros comunitarios y afectaciones en 407 vías, 92 acueductos, 44 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

El terremoto de magnitud 7.4 afectó 15 departamentos y 450 municipios, puntualizó la Unidad.

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