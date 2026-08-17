Ascienden a 289 los muertos por terremoto

La cifra de víctimas mortales por el terremoto que sacudió esta semana a Colombia se situó en 289 personas, informó ayer domingo la Unidad Nacional de Gestión para el Riesgo de Desastres (Ungrd).

El reporte señaló que los heridos son 4 mil 187, los desaparecidos suman 143, los rescatados 354 y los damnificados 185 mil 016.

Daños

En materia de infraestructura, la contabilidad del desastre señaló que son 127 mil 557 las viviendas averiadas, 26 mil 945 las destruidas y 66 los edificios colapsados.

Además de daños en 285 centros de salud, en 2 mil 838 centros educativos, en 3 mil 782 centros comunitarios y afectaciones en 407 vías, 92 acueductos, 44 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.

El terremoto de magnitud 7.4 afectó 15 departamentos y 450 municipios, puntualizó la Unidad.