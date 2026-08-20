Ascienden a 314 los muertos por terremoto

Ascendió a 314 el número de muertos por el terremoto de 7.4 grados de magnitud que sacudió a Colombia y cuyo epicentro se localizó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, informó este miércoles la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El balance, actualizado a las 12:30 hora local, eleva a cuatro mil 437 la cifra de heridos, a 262 mil 154 las personas afectadas, pertenecientes a 147 mil 464 familias distribuidas en 471 municipios de 15 departamentos.

Las autoridades mantienen la búsqueda de 262 personas reportadas como desaparecidas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando entre los escombros.

Hasta el momento, los socorristas han logrado rescatar con vida a 364 personas.

La magnitud de la emergencia también se refleja en los daños materiales. La UNGRD contabiliza 136 mil 946 viviendas afectadas y otras 30 mil 664 destruidas, además de cinco mil 809 edificaciones dañadas, de las cuales 302 quedaron completamente destruidas.

El terremoto también provocó daños en infraestructura esencial, incluidos 352 centros de salud, tres mil 470 instituciones educativas y cuatro mil 971 centros comunitarios.

La red vial sufrió, asimismo, graves afectaciones: 449 carreteras, cinco aeropuertos, 105 acueductos y 58 puentes resultaron dañados, según el balance oficial.

La emergencia alcanzó, además, al sector agropecuario, con mil 694 animales afectados, de los cuales 549 pudieron ser rescatados.