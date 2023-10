Asegura AMLO que no habrá reelección

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que al término de su mandato no se convertirá en líder moral, ni en cacique de ningún tipo, y dijo que está cerrando su ciclo pues ya ha hecho su contribución para la transformación del país.

En la última parada de su segunda gira por municipios del Estado de México, miles de asistentes corearon “¡reelección, reelección!”, a lo que el mandatario federal respondió: “Yo soy maderista: ¡sufragio efectivo, no reelección!”, y aseguró que “no hay que convertirse en líder moral o cacique”.

Y continuó: “Estoy contento, no tengo ninguna preocupación. Si yo estuviera pensando en que quien va al relevo no va a ser una gente con convicciones, honesta, estaría yo algo preocupado, pero no, va a ser mejor que el actual presidente de México”, aseveró tras señalar que él ya ha hecho su contribución para la democracia.

Acompañado de la gobernadora Delfina Gómez y del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, López Obrador comentó —como lo ha hecho en ocasiones anteriores— que lo que más lo llena de satisfacción es que en su mandato se ha reducido la pobreza y la desigualdad.

Más adelante el tabasqueño aseveró que su gobierno seguirá apoyando a los maestros y dijo que han quedado atrás los tiempos en que se “ninguneaba” al magisterio.

“Lo primero es respetarlos”, añadió al reiterar que el salario mínimo para los docentes será de 16 mil 200 pesos, que son los ingresos mensuales promedio de los trabajadores inscritos en el IMSS.

Señaló que su gobierno ha basificado a 950 mil docentes y prometió que al cierre de su gobierno serán más de un millón.