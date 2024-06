Asegura AMLO que no ofendió a candidata

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ofendió a la señora Xóchitl, “no hay prueba de eso, no lo hago por principios, no ofendo a nadie y menos a una mujer. No sé de dónde salió esto”, esto en respuesta sobre la determinación de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que lo responsabilizó de haber incurrido en “violencia simbólica” Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia.

En su acostumbrada conferencia mañanera, López Obrador compartió que nunca ha ofendido a Gálvez, y recordó que “en una ocasión en el instituto electoral tergiversaron” sus declaraciones sobre Gálvez para obligarlo a no referirse a la candidata.

“Pero nunca he ofendido a la señora, no sé de dónde salió esto”, aseveró.

Así también, López Obrador recomendó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que vuelva a contar “voto por voto” la elección para gobernador tras la petición de la candidata de su partido, Claudia Delgadillo, quien impugnó el resultado de los 20 distritos electorales.

Por otra parte, aseguró que se reformó la Ley de Amnistía (LdA) para otorgar perdón a quienes ayuden a encontrar a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y no para dejar libres a “amigos”.