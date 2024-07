Asegura AMLO que se va tranquilo al retiro

López Obrador remarcó que no podrá tener diferencias con Sheinbaum Pardo, pues son parte del mismo movimiento. Cortesía

En la recta final de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se irá tranquilo al retiro porque en el pasado proceso electoral el pueblo mandó un mensaje a quienes históricamente no lo han considerado “¡tómenla! ¡tengan para que aprendan!”, e ironizó, “imagínense si hubiese sucedido otra cosa. ¡ay nanita!”.

Contrario a ello, destacó que entregará la banda presidencial a “una mujer preparada, con experiencia, sensible y honesta (…) tiene las dimensiones de una giganta”, Claudia Sheinbaum.

A una serie de interrogantes sobre su futuro si se va satisfecho con su mandato y hasta el epitafio que le gustaría se grabe en su su última morada, López Obrador destacó que hay varios puntos que lo dejan satisfecho, en particular tres: se redujo la pobreza en su sexenio, se logró cambiar la mentalidad del pueblo y se hará historia porque México tendrá a su primera mujer presidenta en 200 años de vida independiente y 300 años de etapa colonial.

Sobre su próxima sucesora, el jefe del ejecutivo insistió que él no puede darle consejos, y que si eso fuera, sería a la inversa. “Ella es la que me puede dar consejos”.

Remarcó que no podrá tener diferencias con Sheinbaum Pardo, pues son parte del mismo movimiento, el cual junto a millones de mexicanos crearon juntos.

“Yo a Claudia ya le podría entregar (la Presidencia), nada más hay que esperar a que termine. Ella tiene mucha experiencia, la verdad fue lo mejor que le pudo pasar a nuestro país. No lo digo porque pertenece a nuestro movimiento, porque fuimos precursores de este movimiento. ¡No! Es que conozco el país, conozco los grandes, todavía, graves problemas nacionales, y sé que ella tiene las dimensiones, es una giganta, y va a poder seguir impulsando el desarrollo con justicia en el país, ya tiene sus proyectos, ya está terminando de conformar su equipo, muy bueno el equipo. Yo me voy a ir contento, si no, no podría estar yo tranquilo, imagínense si hubiese sucedido otra cosa. ¡Ay nanita!”.

El mandatario concluyó que aún no se acaba de internalizar que se trata de un acontecimiento histórico el que México tendrá una presidenta por primera vez. “Es historia, nos tocó vivir estos momentos interesantes”.