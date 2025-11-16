Asegura CSP que fue un buen año para México

La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que este año le ha ido bien al país, pero confío que el próximo año, “le va a ir mejor”.

Al encabezar la supervisión del avance del programa de Pensión Mujeres Bienestar en Palizada, Campeche, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que cuando un gobierno está cerca del pueblo, que nunca se aleja, no hay nada que detenga a nuestra patria.

“Por eso estoy segura que este año nos ha ido bien y que el próximo año nos va a ir todavía mejor”.

Claudia se compromete a reconstruir carretera

Acompañada por la gobernadora Layda Sansores (Morena) y ante el grito de cientos de asistentes de “¡Carretera! ¡Carretera! ¡Carretera!”, la mandataria federal se comprometió a que su gobierno reconstruirá la carretera Escarcega-Palizada, la cual en su totalidad está llena de baches.

Indicó que la reconstrucción de esta carretera iniciará el próximo año, debido a que ya se cerró el presupuesto de este año.

Anuncia inicio de pagos de la Pensión Mujeres

Desde Palizada, Campeche, la mandataria anunció que, en cumplimiento a su compromiso de que todas las mujeres reciban la Pensión Mujeres Bienestar este año, a partir de este lunes iniciará el pago a las beneficiarias de 60, 61 y 62 años.

Recordó que la Pensión Mujeres Bienestar tiene por objetivo reconocer lo que han significado las mujeres para la construcción del país y por ello todas tienen derecho a recibir este apoyo.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que la Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo bimestral que ya se brinda a tres millones de mexicanas, quienes, puntualizó, son las protagonistas de la transformación.

La secretaria de Mujeres, Citlalli Hernández Mora, aseguró que la Pensión Mujeres Bienestar es un reconocimiento a todas las mujeres y a su lucha, ya que sostienen a la patria, por ello, señaló la importancia de seguir uniendo esfuerzos para construir igualdad en todos los espacios. Además, invitó a las mujeres de Palizada a visitar el Centro LIBRE donde pueden acceder gratuitamente a orientación jurídica y psicológica, así como a talleres y a una red comunitaria.

Nueva universidad para Jonuta, Tabasco

Más tarde se traslado a Jonuta, Tabasco, ahí la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que se construirá un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en dicho municipio para cumplir con el objetivo de que las y los jóvenes estudien cerca de sus hogares.

“Lo más importante es que haya educación, que haya lugares para que los jóvenes puedan estudiar. No se hubiera hecho viral esa canción si no fuera una necesidad en nuestro país. Por eso, no solo vamos a construir más preparatorias que queden cerca de la casa, sino que vamos a construir más universidades que queden cerca de la casa para que saliendo de la preparatoria se vayan directito a la universidad”, resaltó luego de encabezar la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar a estudiantes del Colegio de Bachilleres No. 46 beneficiarios de la beca Benito Juárez García.

La Jefa del Ejecutivo federal explicó que mientras se lleva a cabo la construcción del campus, se habilitará, en el turno vespertino del Colegio de Bachilleres No. 46 de Jonuta, la Universidad Nacional Rosario Castellanos para que las y los jóvenes del municipio tengan acceso a Educación Superior.